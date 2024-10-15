В Николаеве после вражеской атаки сообщают о многих пострадавших и жертве
15 октября 2024, 04:11Читати новину українською
Источник:Виталий Ким
Враг, предварительно, ударил баллистикой по Николаеву ночью 15 октября. В городе прогремела серия взрывов.
По состоянию на сейчас известно о многих пострадавших и по меньшей мере одной погибшей. Об этом заявил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.
Последствия удара по Николаеву
По словам Кима, пока известно об 11 пострадавших. В частности, есть тяжелые.
К сожалению, есть одна погибшая,
– добавил председатель Николаевской ОГА