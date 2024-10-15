В Николаеве после вражеской атаки сообщают о многих пострадавших и жертве

Враг, предварительно, ударил баллистикой по Николаеву ночью 15 октября. В городе прогремела серия взрывов.

По состоянию на сейчас известно о многих пострадавших и по меньшей мере одной погибшей. Об этом заявил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

Последствия удара по Николаеву

По словам Кима, пока известно об 11 пострадавших. В частности, есть тяжелые.

К сожалению, есть одна погибшая,

– добавил председатель Николаевской ОГА