В Николаеве повторные взрывы кассетных снарядов: не подходите к окнам

В Николаеве вечером 2 августа снова начались взрывы. Местных жителей призывают находиться в безопасности.

Об этом рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич. Первые звуки взрывов в городе прозвучали сразу после объявления воздушной тревоги.

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россияне снова обстреливают Николаев

В 22:57 в Николаеве в третий раз за вечер начали раздаваться сирены. Из-за угрозы очередного ракетного обстрела объявили воздушную тревогу.

Впоследствии городской голова сообщил, что в Николаеве снова раздаются взрывы.

Подачу света возобновили. Сейчас в городе снова слышны взрывы, в том числе кассетных снарядов,

– отметил Сенкевич.

Он призвал местных жителей не подвергать себя опасности и не подходить к окнам. Ведь по состоянию на 23:23 воздушная тревога в области продолжается.

Заметьте, что во время предыдущей воздушной тревоги, объявленной в 21:03, оккупанты также обстреливали Николаев. По словам мэра, после ряда мощных взрывов в одном из районов города начался пожар. Также в результате вражеской атаки возникли перебои со светом.

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Во время воздушной тревоги важно не публиковать фото или видео с мест обстрелов. Также не следует разглашать адреса попаданий российских снарядов и ракет. Помните, что такая информация только помогает корректировать огонь оккупантам, которые часто сознательно бьют именно по жилым районам.