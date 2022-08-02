Про це розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Перші звуки вибухів у місті пролунали майже одразу після оголошення повітряної тривоги.
До теми Над Миколаївщиною сили ППО знищили 4 ворожі ракети
росіяни знову обстрілюють Миколаїв
О 22:57 в Миколаєві втретє за вечір почали лунати сирени. Через загрозу чергового ракетного обстрілу оголосили повітряну тривогу.
Згодом міський голова повідомив, що в Миколаєві знову лунають вибухи.
Подачу світла відновили. Наразі у місті знову чути вибухи, у тому числі касетних снарядів,
– зазначив Сєнкевич.
Він закликав місцевих жителів не наражати себе на небезпеку та не підходити до вікон.
Варто подивитися – в оперативному командуванні "Південь" розповіли деталі обстрілу Миколаєва: відео