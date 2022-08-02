Про це розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Перші звуки вибухів у місті пролунали майже одразу після оголошення повітряної тривоги.

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росіяни знову обстрілюють Миколаїв

О 22:57 в Миколаєві втретє за вечір почали лунати сирени. Через загрозу чергового ракетного обстрілу оголосили повітряну тривогу.

Згодом міський голова повідомив, що в Миколаєві знову лунають вибухи.

Подачу світла відновили. Наразі у місті знову чути вибухи, у тому числі касетних снарядів,

– зазначив Сєнкевич.

Він закликав місцевих жителів не наражати себе на небезпеку та не підходити до вікон.

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