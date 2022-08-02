Атака трапилася під час повітряної тривоги. Її оголосили о 3:53.

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окупанти вкотре обстріляли Миколаїв

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що приблизно о 4:00 в місті прогриміли потужні вибухи. Їх чули в кількох районах обласного центру.

За попередніми даними, одна особа дістала поранення. Детальну інформацію про наслідки обстрілів уточнюємо,

– зазначив мер.

Зауважте, що повітряну тривогу в області скасували лише о 5:46. Адже загроза ворожого ракетного обстрілу не зникала.

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Коротко про попередній обстріл Миколаєва

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