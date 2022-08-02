Атака произошла во время воздушной тревоги. Ее объявили в 3:53.
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оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев
Городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал, что примерно в 4:00 в городе прогремели мощные взрывы. Их слышали в нескольких районах областного центра.
По предварительным данным, один человек получил ранения. Подробную информацию о последствиях обстрелов уточняем,
– отметил мэр.
Заметьте, что воздушная тревога в области была отменена только в 5:46. Ведь угроза вражеских ракетных обстрелов не исчезала.
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Кратко о предыдущем обстреле Николаева
- Ночью 31 июля россияне в очередной раз обстреляли Николаев. Тогда в городе насчитали более 10 прилетов. Две вражеских ракеты удалось сбить системам ПВО.
- Сенкевич рассказал, что это был, пожалуй, сильнейший обстрел за все время полномасштабной войны. захватчики били по областному центру чуть ли не с часу ночи и до пяти утра.
- россияне ударили по Николаеву ракетами С-300, уничтожив жилье местных жителей и магазины. Впоследствии в Николаевской областной военной администрации сообщили, что повреждения также получили гостиница, спортивный комплекс, 2 учебных заведения, СТО и жилые дома.
- захватчики убили по меньшей мере 2 человека, а еще 3 гражданских получили ранения. В частности, во время вражеских обстрелов погибли Герой Украины Алексей Вадатурский и его супруга Раиса.
- Вадатурский являлся владельцем крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон" и разрабатывал маршруты экспорта украинского зерна.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заверил, что гибель Вадатурского – не случайность, а продуманное убийство. Вероятно, его смерть связана именно с вопросом поставок зерна.
- Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что на следующей неделе Вадатурский собирался в Турцию.
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