В ночь на 8 июля в Николаеве прогремел взрыв. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

Российская оккупационная армия не перестает регулярно обстреливать Николаев и область. 24 Канал призывает николаевцев оставаться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Николаеве раздался взрыв

Воздушная тревога в Николаевской области была объявлена ​​в 00:12. Воздушные силы ВСУ также предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Взрыв в городе раздался около 00:18.

В Николаеве был слышен звук взрыва,

– сообщили корреспонденты Суспильного.