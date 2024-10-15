В Николаеве прогремел взрыв

Российские захватчики в очередной раз терроризируют города Украины и ее жителей. Так, в Николаеве утром 15 октября слышали звук взрыва.

Об этом пишут местные СМИ. Подчеркнем, что по состоянию на 11:05 по всей Украине раздается воздушная тревога.

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Взрыв в Николаеве

В Николаеве в 10:57 начала звучать сирена, извещающая о воздушной тревоге. В конце концов, воздушная тревога распространилась по всей Украине. Это связано с ракетной опасностью.

Так, в Воздушных Силах в 10:58 проинформировали о взлете вражеского МиГ-31К, который является носителем "Кинжалов".

Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К,

– говорилось в сообщении.

Ччерез менее, чем 10 минут стало известно о том, что в Николаеве слышали взрыв. Об этом сообщили местные СМИ.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.