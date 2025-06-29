В Николаеве прогремел взрыв: на город летела скоростная цель
- Россия нанесла удар по Николаеву в ночь на 29 июня, в результате чего прогремел взрыв.
- Воздушную тревогу объявили в 00:15, и взрывы прозвучали в 01:32 и 01:35.
Россия нанесла удар по Николаеву в ночь на 29 июня. На город летела скоростная цель.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
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Что известно о взрывах в Николаеве
Воздушную тревогу в Николаеве объявили в 00:15. Уже в 01:31 в Воздушных силах сообщили, что на Николаев летит скоростная цель с юга. Через две минуты появилась информация о еще одной воздушной цели.
Взрывы в городе прогремели в 01:32 и 01:35. Эту информацию также подтвердил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Заметим, что по данным мониторинговых сообществ, россияне атаковали город баллистикой.
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Напомним, ранее сообщалось о взрывах на Ровенщине. Российские войска атаковали область ударными БпЛА. По вражеским целям работала ПВО, жителей Ровенщины призвали сохранять спокойствие.