Вечером 29 июля в Николаеве был слышен взрыв. Громкие звуки раздавались без объявления воздушной тревоги.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о взрыве в Николаеве 29 июля?

Около 21:48 в сети сообщили, что в Николаеве взрыв. В это время Воздушные Силы ВСУ не предупреждали об угрозе применения российских БпЛА или ракет. Поэтому, вероятно, громкие звуки не были связаны с военными действиями.

Местные сообщества также пишут, что взрывы не несут угрозы для населения. В то же время не сообщается их причина. Местные власти также не делали заявлений и не отмечали, что в области планируются подрывные работы.

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К слову, последний раз взрывы, связанные с российскими обстрелами раздавались в Николаеве в ночь на 24 июля. Тогда российская армия нанесла удар по городу, в результате чего на одном из объектов возник пожар.

Напомним, 29 и 30 июля в Николаеве заменяют помповое оборудование в инфраструктуре водосетей города. Поэтому у жителей в домах не было водоснабжения. Сейчас работы на сетях завершены и специалисты начинают заполнять системы водой.