В Николаеве прогремел повторный взрыв
- оккупанты запустили дроны на Николаев, что повлекло за собой взрывы 24 апреля.
- Первый взрыв прогремел в 8:59, а повторный взрыв произошел уже через несколько минут.
Вражеские войска продолжают терроризировать Украину. Оккупанты 24 апреля запустили дроны на Николаев.
В городе был слышен звук взрыва. Об этом проинформировал мэр Николаева Александр Сенкевич.
Что известно о взрывах в Николаеве 24 апреля?
Тревога распространилась в 8:46. Для города объявляли угрозу ударов враждебными БПЛА. Взрыв прогремел около 8:59.
Позже корреспонденты Общественного сообщали о повторном взрыве уже в 9:02. Позже в 9:06 дали отбой воздушной тревоги.
На момент публикации информация о возможных последствиях атаки отсутствует. Вероятно, местные власти предоставит эти данные впоследствии.
Где тревога: смотрите на карте
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Накануне, 23 апреля, сообщалось, что в ближайшие 2 суток российские войска могут осуществить массированные удары по украинским городам. Мониторинговые группы фиксируют перемещение стратегической авиации, что может свидетельствовать о готовящемся обстреле.
Напомним, что в ночь на 20 апреля российские "Шахеды" тоже атаковали Николаев. В результате атаки тогда была повреждена многоэтажка, частные дома, авто, ЛЭП и трамвайные пути.
Где еще фиксировали последствия вражеских атак в последнее время?
Под ударом окупантов в ночь на 24 апреля была Одесса: в городе повреждены жилые дома. К сожалению, погибла супружеская пожилая пара, еще 15 человек получили ранения. Также поврежден торговый корабль.
В Кривом Роге российские войска ударили по объекту инфраструктуры, из-за чего два человека получили ранения. Накануне враг атаковал железнодорожную инфраструктуру Кривого Рога. Были повреждения вокзала.
В ночь на 23 апреля российские войска атаковали Днепр, попав в жилую многоэтажку. В результате удара погибли 3 человека, еще более десятка получили ранения, среди них есть дети.
В тот же день враг также нанес удар дронам по гражданской транспортной инфраструктуре Житомирской области. В результате атаки погибла женщина.
А ночью 21 апреля оккупанты терроризировали Сумы. Были попадания по жилым домам, больнице и спортивному манежу. Сообщалось о 39 травмированных лицах, из них 25 – дети.
19 апреля вражеские БПЛА повредили железнодорожную инфраструктуру в Полтавском районе.