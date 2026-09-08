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24 Канал Главные новости В Николаеве прогремела серия взрывов: россияне нанесли удар баллистическими ракетами
8 сентября, 22:50
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Обновлено - 23:12, 8 сентября

В Николаеве прогремела серия взрывов: россияне нанесли удар баллистическими ракетами

Даниил Жоров

Во вторник, 8 сентября, россияне провели атаку на Николаев баллистическими ракетами. В городе раздались взрывы

Об этом пишут местные телеграммы каналы. 

Что известно о вражеской атаке? 

Россия вечером 8 сентября запустила по Николаеву баллистикой. В 22:47 Воздушные силы писали о летящей в направлении города ракете. Приблизительно в 22:48 местные жители слышали серию взрывов. 

В 22:54 ПС сообщили о баражирующих боеприпасах "Бандероль", летевших курсом на Николаев с юга. Через минуту в городе снова прогремели взрывы. 

Через несколько минут страна-агрессорка запустила еще одну волну "Бандеролей". В 23:02 жители Николаева снова писали о взрывах.

Напомним, что 28-29 августа россияне также атаковали Николаевщину. Под ударами врага оказалась гражданская и энергетическая инфраструктура. К счастью, обошлось без пострадавших.

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