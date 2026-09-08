В Николаеве прогремела серия взрывов: россияне нанесли удар баллистическими ракетами

Во вторник, 8 сентября, россияне провели атаку на Николаев баллистическими ракетами. В городе раздались взрывы

Об этом пишут местные телеграммы каналы.

Что известно о вражеской атаке?

Россия вечером 8 сентября запустила по Николаеву баллистикой. В 22:47 Воздушные силы писали о летящей в направлении города ракете. Приблизительно в 22:48 местные жители слышали серию взрывов.

В 22:54 ПС сообщили о баражирующих боеприпасах "Бандероль", летевших курсом на Николаев с юга. Через минуту в городе снова прогремели взрывы.

Через несколько минут страна-агрессорка запустила еще одну волну "Бандеролей". В 23:02 жители Николаева снова писали о взрывах.

Напомним, что 28-29 августа россияне также атаковали Николаевщину. Под ударами врага оказалась гражданская и энергетическая инфраструктура. К счастью, обошлось без пострадавших.