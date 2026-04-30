В Николаеве прогремела серия взрывов
- Вечером 30 апреля в Николаеве прозвучала серия взрывов в результате атаки российскими беспилотниками.
- Взрывы в городе слышали по меньшей мере трижды, однако дополнительной информации от местных властей не поступало.
Российская армия продолжает атаковать украинские города, применяя для этого беспилотников. Вследствие этого серия взрывов вечером 30 апреля прогремела в Николаеве.
Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Заметим, что в регионе была объявлена воздушная тревога на момент взрывов.
Какова причина взрывов в Николаеве?
Воздушную тревогу для Николаевского района объявили еще ориентировочно в 17:31. В Воздушных силах ВСУ тогда сообщали об ударных беспилотниках, который, согласно обнародованной информации, двигался на город с юга.
Уже в 19:41 там снова предупредили, что в направлении Николаева летят дроны. Около 19:53 в сети обнародовали первые сообщения о взрывах, которые слышали в черте города. Впоследствии в областном центре снова было громко.
В Николаеве был слышен повторный звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспильного,
– говорится в сообщении.
В 21:17 в городе, по данным журналистов, было громко по меньшей мере в третий раз. На момент публикации никакой дополнительной информации относительно российской атаки, ни городской голова, ни областная военная администрации не обнародовали.
Какие последствия атаки на Николаев?
Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что в результате удара российского беспилотника зафиксированы повреждения в частном секторе города. Кроме того, в жилом доме вспыхнул пожар.
Последствия атаки на Николаев / Фото Александр Сенкевич
Сенкевич в очередной раз подчеркнул, что воздушная тревога в области звучит до сих пор – беспилотники продолжают двигаться на город.
Мэр призвал граждан соблюдать правила безопасности, находиться в безопасных местах во время российских атаки и не подходить к местам попаданий или обломков вражеских целей.
Отдельно подчеркиваю. Ничего не снимайте и не выкладывайте в сеть. Это вопрос безопасности,
– подчеркнул Сенкевич.
Кстати, начальник управления коммуникаций Воздушных Сил Юрий Игнат сообщал, что большинство ракет и БпЛА программируют заранее на определенные маршруты, но россияне также изменяют их движение в реальном времени.
Где было громко раньше?
Посреди дня россияне атаковали Киевскую область. В Воздушных силах предупреждали о движении реактивного беспилотника в направлении Бориспольского района. Областная военная администрация сообщали о работе сил ПВО.
Ранее противник нанес удары по Днепру. Из-за российской атаки погибла 58-летняя женщина, количество раненых возросло до по меньшей мере 18. Еще 7 человек госпитализировали в медучреждения, в частности есть пострадавший в тяжелом состоянии.
Утром российский ударный беспилотник попал в административное здание в Чернигове. Известно о по меньшей мере трех пострадавших в результате атаки. Также сообщалось о повреждении окон в частных жилых домах.