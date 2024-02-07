В Николаеве раздались громкие взрывы: есть раненые и погибший, около 20 домов без крыш

Утром 7 февраля громкие взрывы прогремели в Николаеве. Как отмечают Воздушные силы, в направлении региона летели ракеты с полуострова Крым.

Журналисты 24 Канала рассказали, что в Николаеве очень громко. Сообщение об этом поступило в 06:02. Обратим внимание, что через несколько минут поступила информация и от Воздушных сил ВСУ.

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Ракетами били из Крыма

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Мониторинговые каналы в 05:59 написали, что произошел пуск ракет Х-22 с бортов стратегической авиации Ту-22М3 в направлении Николаевщины.

В 06:04 Воздушные силы написали, что ракеты из Крыма летят в направлении Николаевщины. Жителей призвали не покидать укрытий. Мониторинговые каналы писали о повторных пусках Х-22.

Важно во время воздушной тревоги находиться в укрытиях. Это следует делать как только в вашем регионе объявили об угрозе атаки. Оставайтесь там до тех пор, пока не будет отбоя. Если же не можете перейти в укрытие – воспользуйтесь правилом двух стен. И ни в коем случае не стойте возле окон и не снимайте работу ПВО.

Воздушные силы в 06:18 написали: "Продолжается атака "Шахедов" на Николаевщину с Юга!". Призываем не покидать укрытий до отбоя воздушной тревоги. Это может уберечь вам жизнь.

В 07:38 городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал, что в результате атаки повреждены жилые дома. Без крыш остались около 20 домов. Также повреждены газовые и водопроводные сети. Над ликвидацией последствий уже работают коммунальщики.

Известно о раненых. Госпитализировали одного человека. Другим медицинскую помощь оказывали на месте.

Наши строительные бригады уже выехали. Предоставим людям всю необходимую помощь. Подробнее по цифрам – немного позже,

– отметил Сенкевич.

По состоянию на 07:52 воздушная тревога сохраняется. Над Украиной все еще летают российские ракеты. Поэтому не покидайте укрытий.

В 08:14 Александр Сенкевич сообщил, что мужчину, госпитализированного после обстрела, не удалось спасти. Он умер в реанимации. Известно, что у него были тяжелые минно-взрывная и черепно-мозговая травмы.