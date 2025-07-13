В Николаеве прогремели взрывы: город атаковали ударные БпЛА
- Около 20:16 воскресенья, 12 июля, во время атаки российских ударных беспилотников взрывы прозвучали в Николаеве.
- Воздушную тревогу в области объявили в 19:57, Воздушные силы предупреждали о движении дронов на город с юго-востока.
Вечером воскресенья, 13 июля, россияне в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники. В частности, около 20:16 взрывы прогремели в Николаеве.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Суспильне". Воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 19:57.
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Что известно о взрывах в Николаеве?
Об угрозе вражеских ударных БпЛА с южного направления Воздушные силы ВСУ сообщили сразу для Херсонской и Николаевской областей.
Внимание, Николаев! БпЛА в вашем направлении с юго-востока!
– написали защитники неба в 20:11.
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Напомним, в 18:31 воздушную тревогу из-за движения вражеских беспилотников объявили в Черниговской области. Там также прогремели взрывы – около 19:50 в Нежине.