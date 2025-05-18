В Николаеве прогремели взрывы: воздушной тревоги не объявляли

Поздним вечером 18 мая в Николаеве были слышны звуки взрыва. В городе и области воздушную тревогу не объявили.

Около 22:24 корреспонденты Суспильного сообщили о звуке взрыва в Николаеве, сообщает 24 Канал.

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Взрыв в Николаеве

Пока неизвестно, что именно стало причиной взрыва в городе.

Напомним, что в ночь на 18 мая Россия запустила по Украине аж 273 дрона Shahed и беспилотники-имитаторы. Силы ПВО уничтожили 88 ударных БПЛА на востоке, севере и в центре страны.

128 беспилотников-имитаторов были локационно утрачены. В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина и Донетчина. В Киевской области погибла 27-летняя женщина, пострадала ее семья, также разрушены здания в Обуховском и Фастовском районах.

К слову, украинская разведка предупреждает, что в ночь на 19 мая Россия планирует осуществить учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс" для демонстративного давления на Украину и Запад.