В Николаеве прогремели взрывы: воздушной тревоги не объявляли
- В Николаеве поздно вечером 18 мая были слышны звуки взрыва.
- Воздушная тревога не была объявлена.
Поздним вечером 18 мая в Николаеве были слышны звуки взрыва. В городе и области воздушную тревогу не объявили.
Около 22:24 корреспонденты Суспильного сообщили о звуке взрыва в Николаеве, сообщает 24 Канал.
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Взрыв в Николаеве
Пока неизвестно, что именно стало причиной взрыва в городе.
Напомним, что в ночь на 18 мая Россия запустила по Украине аж 273 дрона Shahed и беспилотники-имитаторы. Силы ПВО уничтожили 88 ударных БПЛА на востоке, севере и в центре страны.
128 беспилотников-имитаторов были локационно утрачены. В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Днепропетровщина и Донетчина. В Киевской области погибла 27-летняя женщина, пострадала ее семья, также разрушены здания в Обуховском и Фастовском районах.
К слову, украинская разведка предупреждает, что в ночь на 19 мая Россия планирует осуществить учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс" для демонстративного давления на Украину и Запад.