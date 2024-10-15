В Николаеве прогремела серия взрывов

Российские захватчики продолжают террор украинских городов. Так, под прицел врага в очередной раз попал Николаев.

Ночью 15 октября в городе прогремели взрывы. Об этом сообщили в Суспильном.

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Взрывы в Николаеве

В половине третьего ночи в Николаевской области объявили воздушную тревогу. Тогда же в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с Юга.

О 2:31 корреспонденты Суспильного сообщили, что в Николаеве был слышен звук взрыва, а через 2 минуты снова слышали взрывы.

Скоростная цель на Николаев,

– написали в ПС в 2:34.

Буквально через минуту там сообщили о движении еще одной скоростной цели на город.

В 2:38 в Николаеве снова раздавались взрывы. Мониторинговый канал пишет, что предварительно были применены баллистические ракеты "Искандер-М".

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.