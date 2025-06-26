В Николаеве прогремели взрывы
- В Николаеве прогремели взрывы во время атаки российских ударных беспилотников "Шахед".
- Воздушную тревогу объявили в 22:19, а взрывы слышали около 22:51, по данным городского головы.
Россияне с помощью ударных беспилотников типов "Шахед" атакуют Украину вечером в четверг, 26 июня. В результате этого взрывы прогремели в Николаеве.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Александра Сенкевича. Заметим, незадолго до этого в Воздушных силах сообщали об угрозе.
Смотрите также "Шахеды" атакуют Киевскую и ряд других областей: что известно о тревоге
Что известно о взрывах в Николаеве
Воздушную тревогу на территории Николаевской области объявили ориентировочно в 22:19. Воздушные силы сообщали о группе беспилотников на севере и западе Херсонской области, которые двигались в направлении Николаевской области.
Уже около 22:51 появилась информация о взрывах, которые слышали в городе во время дроновой атаки.
Был слышен взрыв в Николаеве. Угроза дронов-камикадзе продолжается,
– написал мэр.
К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.
К слову, незадолго до этого взрывы прогремели в Киевской области. В областной военной администрации сообщали о движении вражеских беспилотников, в результате чего по ним начали работу силы противовоздушной обороны.