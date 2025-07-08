В Николаеве прогремели взрывы

Россияне еще раз терроризируют украинские города дронами. В Николаеве вечером 8 июля прогремели взрывы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мэра города Сенкевича.

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Взрывы в Николаеве

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также о последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Вечером 8 июля российские войска снова запустили по Украине ударные БпЛА типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей объявили воздушную тревогу, в том числе и на Николаевщине.

Отметим, что в Воздушных силах в 21:54 об опасности для региона. Так, там информировали о дронах в южной части области.

БПЛА в южной части Николаевщины, курс западный,

– говорилось в сообщении.

Вскоре стало известно, что в Николаеве прогремел взрыв.

Угроза дронов! В Николаеве был слышен взрыв,

– сообщил городской голова Сенкевич.

К слову, этой ночью враг также атаковал Украину ударными беспилотниками. Так, в ночь на 8 июля противник атаковал 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской области и 54-мя ударными БПЛА.