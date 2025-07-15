В Николаеве прогремели взрывы

Утром 15 июля в Николаевской области объявили воздушную тревогу. Впоследствии в областном центре раздались взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.

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Что известно о взрывах в Николаеве сегодня 15.07.2025?

Воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 09:47. Украинские военные предупредили, что российские дроны через Херсонскую область курсом на Николаевщину.

В 10:40 Воздушные силы написали, что БПЛА курсом на Очаков, Николаев. Уже через несколько минут в областном центре прогремел взрыв.

Был слышен взрыв в Николаеве! Угроза дронов,

– подчеркнул городской голова Николаева в 10:46.

Заметим, что по состоянию на 11:00 воздушная тревога на Николаевщине продолжается. Ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

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