Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.
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Що відомо про вибухи в Миколаєві сьогодні 15.07.2025?
Повітряну тривогу в Миколаївській області оголосили о 09:47. Українські військові попередили, що російські дрони через Херсонщину курсом на Миколаївщину.
О 10:40 Повітряні сили написали, що БпЛА курсом на Очаків, Миколаїв. Уже через кілька хвилин в обласному центрі пролунав вибух.
Було чутно вибух у Миколаєві! Загроза дронів,
– наголосив міський голова Миколаєва о 10:46.
Зауважимо, що станом на 11:00 повітряна тривога на Миколаївщині триває. У жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.
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