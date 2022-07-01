В Николаеве прогремело много взрывов во время тревоги

Жители Николаева сообщили о большом количестве взрывов в городе под утро 1 июля. Там в этот момент уже была тревога.

Сейчас уже известно о минимум десяти взрывах, которые прогремели в течение 25 минут. Тревога там началась в 05:04, а завершилась примерно через 50 минут.

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Тревога была только в двух областях

Взрывы слышали в разных районах Николаева и неизвестно, что служило причиной этих звуков. Однако часть из них могла быть работой противовоздушной обороны. Также начали гудеть сирены после 5 часов утра только в Запорожской области. В других регионах не предупреждали об угрозе удара с неба.

Всегда на карте "покрасневшей" Луганщина. Однако там тревога не завершается уже с апреля.

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Если вы увидели попадание ракеты или взрывы, не снимайте это место. Такие материалы даже в телеграмм-каналах являются врагом в корректировке удара. Поэтому они угрожают жизнью наших спасателей и защитников, всегда сразу прибывающих ликвидировать последствия.

Когда после полуночи началась тревога в части южных и восточных регионов, россияне нанесли ракетный удар по гражданским в Одесской области. Там одна из советских ракет класса "Х" попала в жилой дом. В 9-этажке взрывом практически уничтожен целый подъезд. Сразу из-под завалов 10 погибших. Также пострадали 7 человек, из которых трое – дети.

Однако спикер Одесской ОВА отметил, что сразу начались поисково-спасательные работы. По состоянию на 6 часов утра уже стало известно о 14 погибших и 30 пострадавших. Другая ракета попала в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. Там тоже начали работать спасатели. Есть пострадавшие, но их количество уточняется.

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