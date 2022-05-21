В Николаеве "пропал" памятник Пушкину: Ким говорит, что без его ведома

В Николаеве "пропал" с постамента памятник Александру Пушкину. Он был установлен на пересечении улиц Пушкинской и Набережной.

Памятник стоял в Пушкинском сквере. Фотодоказательства "исчезновения" монумента отправили в редакцию местного СМИ.

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Пушкин "пропал" утром 21 мая

По словам местных жителей, памятник был демонтирован примерно в 4:00 21 мая – с помощью автокрана. Подтвердил "исчезновение" Пушкина николаевец Юрий Минин, опубликовавший пустой постамент.

Не знал, что памятник Пушкину возле Ингульского моста может ходить,

– написал он.

Заметим, что памятник был установлен в 1988 году. Его автор – известный николаевский скульптор Юрий Макушин. Известно, что памятник был в виде бронзовой скульптуры.

Реакция местных и областных властей

Решения исполкома о демонтаже памятника или другой информации об этом на сайте городского совета нет. Поэтому издание "НикВести" обратилось к руководителю управления культуры Николаевского городского совета Юрию Любарову. Он сказал, что ничего не знает об этом инциденте.

Отреагировал на таинственное "исчезновение" памятника и глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Он утверждает, что тоже не располагает какой-либо информацией об этой "непонятной инициативе". "Без моего ведома ("пропал" памятник – 24 канал), но не хочу разбираться – не до этого", – сказал Ким.



Исчезновение памятника Пушкину / Фото "Новости N"



Пустой постамент / Фото "Новости N"

Мэр Николаева приоткрыл занавес

Мэр Николаева Александр Сенкевич успокоил жителей Николаева. Он отметил, что памятник убрали коммунальные службы.

Не нужны нам сейчас никакие сносы или вандализм. Горячих голов у нас хватает, но наша главная задача сегодня – победить! Направим на это все силы. После войны разберемся, что с ним делать,

– отметил Сенкевич.