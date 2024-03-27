В Николаеве слышали мощные взрывы

За несколько минут до взрыва Воздушные силы написали, что существует угроза применения баллистического вооружения с Востока. Что известно о взрывах в Николаеве – расскажет 24 Канал.

Ранее, 26 марта, руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко предупредил о повышенной опасности из-за возможных обстрелов. Он призвал максимально внимательно отнестись к тревогам 26 – 27 марта.

Смотрите также Оккупанты используют ракеты "Циркон": Евлаш рассказал, о чем это свидетельствует

Что известно о взрывах в Николаеве днем 27 марта

Как сообщили корреспонденты 24 Канала, взрыв прогремел сразу после тревоги. Он был достаточно мощным.

Городской голова Александр Сенкевич обратился к горожанам.

Николаевцы, предварительно баллистика. Выясняем последствия. Информацию предоставим! Реагируем на тревогу!!!

– написал он.

Мониторинговые каналы написали о повторных пусках баллистикой по Николаеву и втором взрыве в городе. Около трех часов дня несколько взрывов слышали и в Херсоне.

Во время взрывов в Николаеве тревога охватила весь Юг, кроме Одесской области, и весь Восток. Отбой дали в 15:00, угроза баллистики с Востока миновала.

На 15:05 тревога объявлена только в Харьковской и Донецкой областях.

В 14:17 Воздушные силы информировали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении, есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов. По ней не было отбоя.

Изменили ли россияне тактику

Как видим, в последнее время взрывы раздаются почти одновременно с тревогой. Враг коварный и, как рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, использует для пусков передвижные мобильные установки. Их сложнее поразить, хотя Силы обороны уже работают над решением.