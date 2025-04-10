В Николаеве прозвучали взрывы: город был под атакой ударных БПЛА, возникли пожары
- В Николаеве ночью 10 апреля объявили воздушную тревогу из-за атаки ударных дронов-камикадзе.
- Противовоздушная оборона работала против враждебных целей, раздавались взрывы.
В Николаевскую область среди ночи залетел ряд ударных БПЛА врага. Николаев оказался под атакой с воздуха.
О взрывах в городе написало Суспільне, вскоре власти проинформировали о первых известных последствиях. 24 Канал сообщает, что известно на данный момент.
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Воздушная атака на Николаев 10 апреля: что произошло
Воздушную тревогу в Николаевской области объявили ночью 10 апреля в 02:17. Одновременно мониторинговые сообщества, в частности "Николаевский Ванек", информировали о движении нескольких (не менее 7) ударных дронов-камикадзе врага на Николаев.
В последующие полчаса город слышал взрывы, Противовоздушная оборона работала против вражеских целей. К 3 утра те же мониторы сообщили, что ударные дроны закончились, но вблизи Николаева еще есть разведывательные.
Перед этим была информация о взрывах и работе ПВО в Киеве, в Киевской области, в Черкасской области и других регионах. На момент публикации угроза применения врагом "Шахедов" еще не прошла. Но на Николаевщине в 03:04 дали отбой.
Глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что после атаки дронов в Николаеве зафиксировали 2 пожара. Все соответствующие службы работают.Обратите внимание: оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.