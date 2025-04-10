В Николаеве прозвучали взрывы: город был под атакой ударных БПЛА, возникли пожары

В Николаевскую область среди ночи залетел ряд ударных БПЛА врага. Николаев оказался под атакой с воздуха.

О взрывах в городе написало Суспільне, вскоре власти проинформировали о первых известных последствиях. 24 Канал сообщает, что известно на данный момент.

Хронология ночи Россия атакует Украину "Шахедами": тревога движется на Запад

Воздушная атака на Николаев 10 апреля: что произошло

Воздушную тревогу в Николаевской области объявили ночью 10 апреля в 02:17. Одновременно мониторинговые сообщества, в частности "Николаевский Ванек", информировали о движении нескольких (не менее 7) ударных дронов-камикадзе врага на Николаев.

В последующие полчаса город слышал взрывы, Противовоздушная оборона работала против вражеских целей. К 3 утра те же мониторы сообщили, что ударные дроны закончились, но вблизи Николаева еще есть разведывательные.

Перед этим была информация о взрывах и работе ПВО в Киеве, в Киевской области, в Черкасской области и других регионах. На момент публикации угроза применения врагом "Шахедов" еще не прошла. Но на Николаевщине в 03:04 дали отбой.

Глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что после атаки дронов в Николаеве зафиксировали 2 пожара. Все соответствующие службы работают.