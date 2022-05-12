В Николаеве сообщают о взрывах: не покидайте укрытия

Вечером 12 мая в Николаеве услышали взрывы. Информацию об этом подтвердил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

В своем телеграме он написал, что в городе раздались взрывы и попросил людей оставаться в укрытиях.

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К сожалению, больше информации о взрывах в Николаеве Сенкевич не обнародовал. В пресс-центре оперативного командования "Юг" заявили, что на Николаевском направлении продолжаются серийные обстрелы реактивными системами залпового огня как наших позиций, так и промышленной зоны Николаева.

Враг продолжает разрушать инфраструктуру и давить психологически на мирное население, однако дух николаевцев – несокрушимый,

– отметили в ОК "Юг".

Оккупанты обстреляли украинские города

С начала мая враг значительно активизировал обстрелы по мирным городам Украины. Только за 12 мая:

утром стало известно, что в Запорожье раздался мощный взрыв. Об этом сообщили сразу несколько источников. Тогда ни в городе, ни в области не раздавался сигнал о воздушной тревоге.

в Полтавской области заявили о взрывах Их услышали как раз в то время, когда в регионе продолжалась воздушная тревога. Заметим, что информация о взрывах в Полтавской области появилась в 17:11, а воздушная тревога появилась в 17:08

во временно оккупированном Херсоне слышны звуки взрывов. Пока никаких данных о разрушениях, жертвах или пострадавших от обстрела нет.

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Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким напомнил, что интенсивные обстрелы области продолжались с 8 на 9, а также с 9 на 10 мая. В результате атак есть один погибший. Кроме того, известно о 15 раненых. Больше всего в области пострадала инфраструктура.

Враг пытался продвигаться в глубь Николаевщины, однако это ему не удалось и зона боевых действий осталась там, где была до начала мая.

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