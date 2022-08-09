В Николаеве сообщают о взрывах после отбоя воздушной тревоги

В Николаеве днем 9 августа прогремели взрывы. Случилось это как раз после отбоя сигнала о воздушной тревоге. Ее отменили в 14:08.

Пока неизвестно, что именно стало причиной взрывов и разрушения или пострадавшие. Заметим, что за время полномасштабного вторжения россии Николаев получил разрушения в результате обстрелов оккупантов почти на 790 миллионов гривен.

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Информация о взрывах появилась в 14.22. И уже в 14:31 в Николаевской области вновь объявили опасность авиаудара. Следует отметить, что по состоянию на 14:31 воздушная тревога продолжается только в 3 областях, в частности:

Донецкой,

Луганской (длится с 4 апреля),

Николаевской.

Обстрелы Николаева: главное

Оккупанты цинично обстреливают Николаев фактически каждый день. К примеру:

8 августа российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев ночью – били из реактивных систем залпового огня "Смерч". В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура.

7 августа утром захватчики обстреляли промышленные предприятия в окрестностях Николаева. В области в течение суток тоже было неспокойно. Враг применил реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Ураган".

6 августа оккупанты в очередной раз ударили из артиллерии по поселку городского типа Березнеговатое. К сожалению, есть информация об одной погибшей и нескольких раненых.

Генерал-майор Дмитрий Марченко ранее заявил, что оккупанты планируют наступать на Николаев. Однако им ничего не удастся, ведь там достаточно защитников, чтобы отбить все атаки.

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