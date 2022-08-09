В Николаеве сообщают о взрывах после отбоя воздушной тревоги

9 августа 2022 , 14:25
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Источник:

"Суспільне" Николаев

В Николаеве днем 9 августа прогремели взрывы. Случилось это как раз после отбоя сигнала о воздушной тревоге. Ее отменили в 14:08.

Пока неизвестно, что именно стало причиной взрывов и разрушения или пострадавшие. Заметим, что за время полномасштабного вторжения россии Николаев получил разрушения в результате обстрелов оккупантов почти на 790 миллионов гривен.

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Информация о взрывах появилась в 14.22. И уже в 14:31 в Николаевской области вновь объявили опасность авиаудара. Следует отметить, что по состоянию на 14:31 воздушная тревога продолжается только в 3 областях, в частности:

  • Донецкой,
  • Луганской (длится с 4 апреля),
  • Николаевской.

Обстрелы Николаева: главное

Оккупанты цинично обстреливают Николаев фактически каждый день. К примеру:

Генерал-майор Дмитрий Марченко ранее заявил, что оккупанты планируют наступать на Николаев. Однако им ничего не удастся, ведь там достаточно защитников, чтобы отбить все атаки.

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Автор: Альона Захарова