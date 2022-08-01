В Николаеве сразу после тревоги сообщили о взрывах, неспокойно и в районе Чернобаевки

Сразу после объявления воздушной тревоги в Николаеве прогремели взрывы. Людей призывали находиться в укрытиях.

Соответствующую информацию сообщили СМИ, ссылаясь на местные телеграм-каналы. Сирены начали раздаваться в городе ориентировочно в 23:07 1 августа.

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В Николаеве снова прогремели взрывы

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о воздушной тревоге в городе. Буквально через три минуты после этого прогремели взрывы.

По данным прессы, взрывы прогремели в городе ориентировочно в 23:10 1 августа. По данным местных телеграм-каналов, очередные взрывы были слышны также в районе Чернобаевки.

Следует вспомнить, что во второй половине дня 1 августа в Николаеве сразу после воздушной тревоги раздались взрывы.

Самый сильный обстрел за все время в Николаеве

В ночь на 31 июля в Николаеве были обстрелы. Тогда насчитали более 10 "прилетов". Известно, что две ракеты сбила система ПВО. российские оккупанты били по городу чуть ли не с часу ночи и до пяти утра.

Сегодня (говорится о 31 июля – 24 канале) Николаев подвергся массированному обстрелу. Наверное, самому сильному за все время. Мощные взрывы раздавались после часа ночи и около 5 утра. Разрушен ряд объектов, повреждены жилые дома,

– рассказал Сенкевич.

Известно, что россияне ударили по городу ракетами С-300 и уничтожили дома местных жителей, учебные заведения и магазины. Впоследствии в Николаевской областной военной администрации сообщили, что повреждены также:

отель;

спортивный комплекс;

два учебных заведения;

а также СТО и жилые дома.

Предварительно российские оккупанты убили по меньшей мере 2 человек и еще 3 ранили.

Впоследствии стало известно, что именно во время этого ночного обстрела города погиб Герой Украины бизнесмен Алексей Вадатурский. Вместе с ним не стало его жены Раисы. Известно, что:

Вадатурский был владельцем крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон";

именно он разрабатывал маршруты экспорта зерна.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заверил, что гибель Вадатурского – не случайность, а продуманное убийство. То есть его смерть может быть связана с вопросом экспорта зерна.

Я считаю, что это может быть связано с тем кризисом, который россия пытается сделать в мире. На следующей неделе господин Вадатурский собирался в Турцию, мы разговаривали с ним. В этой ситуации должны разобраться, это могло быть намеренным,

– подытожила Замазеева.

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