Подрыв Каховской ГЭС: в Николаеве стремительно растет уровень воды
Российские оккупанты 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. На следующий день в Николаеве вырос уровень воды.
Об этом рассказал мэр города Александр Сенкевич. По его словам, коммунальщики уже приступили к работе.
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В Николаеве вырос уровень воды
Сенкевич рассказал, что по состоянию на 15:00 уровень воды в акватории Николаева поднялся на 77 сантиметров. Заметное поднятие воды:
- на пляжах Намыва, Корабельного района, микрорайона Соляные,
- в яхт-клубе,
- на отдельных участках Большой Коренихи, Широкой Балки.
Все городские службы работают в усиленном режиме. Делаем объезды, готовим технику,
– подчеркнул городской голова.
Корреспондент "Радио Свобода" сообщил, что вода стремительно прибывает в город. Стоит отметить, что Николаев расположен в более чем 100 километрах от разрушенной Каховской ГЭС и стоит на другой реке – Южный Буг.
Смотрите, что происходит в Николаеве (видео "Радио Свобода")