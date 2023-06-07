Подрыв Каховской ГЭС: в Николаеве стремительно растет уровень воды

Российские оккупанты 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. На следующий день в Николаеве вырос уровень воды.

Об этом рассказал мэр города Александр Сенкевич. По его словам, коммунальщики уже приступили к работе.

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В Николаеве вырос уровень воды

Сенкевич рассказал, что по состоянию на 15:00 уровень воды в акватории Николаева поднялся на 77 сантиметров. Заметное поднятие воды:

на пляжах Намыва, Корабельного района, микрорайона Соляные,

в яхт-клубе,

на отдельных участках Большой Коренихи, Широкой Балки.

Все городские службы работают в усиленном режиме. Делаем объезды, готовим технику,

– подчеркнул городской голова.

Корреспондент "Радио Свобода" сообщил, что вода стремительно прибывает в город. Стоит отметить, что Николаев расположен в более чем 100 километрах от разрушенной Каховской ГЭС и стоит на другой реке – Южный Буг.

Смотрите, что происходит в Николаеве (видео "Радио Свобода")