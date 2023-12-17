В Николаеве участников массового мероприятия не впустили в укрытие: за дело взялась полиция

Несколько дней назад в Киеве детей не пустили в укрытие, потому что они были с собачкой. На этот раз в укрытие не пустили митингующих под городским советом людей.

Полиция будет расследовать инцидент в Николаеве, где людям не открыли дверь горсовета во время тревоги. Как это произошло – читайте на 24 Канале.

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Почему в Николаеве людей не пустили в укрытие

16 декабря в городе проходила акция "Деньги на ВСУ". По всей Украине регулярно проходит ряд митингов, участники которых призывают власти выделять больше денег на Силы обороны, а всевозможные ремонты отложить до победы.

Во время акции раздался сигнал воздушной тревоги. Митингующие попросились впустить их в городской совет. Но дверь была закрыта.

На видео, обнародованном николаевским изданием "Новости N", слышно, что участники акции спрашивают друг друга, есть ли кто-нибудь в помещении горсовета. Затем приходят к выводу, что в любом случае там должна быть охрана. Но на упорный стук в дверь людям никто не открыл.

Участницы акции объяснили, что таблички с надписью "Укрытие" указывали именно на здание городского совета. Но дверь открыли только после завершения тревоги – чтобы сообщить, что угроза миновала. Людям не объяснили, почему им не дали возможности скрыться.

Зачем тогда табличка об укрытии, если для простых смертных оно не доступно?

– возмутилась она.

Как версию, люди выдвинули наличие флагов и табличек у участников акции, но заверили: они не собирались там митинговать.

Какова была реакция полиции

Там сообщили, что по факту оставления граждан в опасности во время воздушной тревоги начали расследование по статье "Оставление в опасности". Ее санкция предусматривает до двух лет лишения свободы.

Киевская ГВА осудила подобный инцидент