В Николаеве в жилой квартал прилетели 4 вражеских снаряда: погиб человек

В Николаеве участились артиллерийские обстрелы, совершаемые русскими войсками. Жителей города даже призвали уехать хотя бы на несколько дней.

Российские войска обстреливают жилые кварталы ствольной артиллерией 152 калибра. Об этом в совместном телемарафоне рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает 24 канал.

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Он сообщил, что буквально полчаса назад четыре снаряда прилетели в один из жилых кварталов. В результате есть один погибший.

Также Виталий Ким отметил, что продолжается активная защита на юге области и в направлении Кривого Рога. По его мнению, это также может являться причиной активного огня кафиров. Они ведь пытаются посеять панику, как среди гражданских людей, так и среди военных.

Орки начали работать ствольной артиллерией "Пионом". Мы их найдем, но пока она работает и делает это каждый день . 4 снаряда прилетело уже сегодня,

– добавил Виталий Ким.

"Воздушная тревога – это ракеты, которые мы видим и бьют точечно. А ствольная артиллерия – без предупреждения, поэтому наши жители не могут обезопасить себя. Это постоянная опасность. Здесь мы в зоне поражения", – объяснил Ким.

Кроме того, он отметил, что люди уже начали возвращаться в город. Однако он советовал бы подождать хотя бы 2-3 недели. А ведь интенсивность повысилась и остается опасность.

Какая ситуация в Николаеве: последние новости

Российские оккупанты боятся контрнаступления украинской армии и взрывают мосты, отступая со своих позиций. В частности, на днях захватчики разрушили мост в Давидовом Броде . Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем новом обращении.

Россияне обстреливают населенные пункты на Юге кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" . Также готовят из пушек ствольной дальнобойной артиллерии "Пион" калибром 203 миллиметра.

"Пион" не стреляет точно в цель, но он целится в направлении города. Куда попадет – туда попадет. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. Также он добавил, что снаряд "Пиона" весит более 100 килограммов и у таких обстрелов есть только одна цель – разруха и жертвы.

По состоянию на 31 мая 2022 количество убитых жителей города уже перевалило за сотню. А вот количество раненых в разы больше. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

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