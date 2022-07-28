В Николаеве во время воздушной тревоги снова раздались взрывы

российские оккупанты 28 июля в очередной раз обстреляли Николаев. Вечером во время воздушной тревоги в городе раздались звуки взрывов.

В Николаеве прогремело 4 взрыва

О взрывах в Николаеве сообщает корреспондент 24 канала, который находится в городе. Вечером в Николаеве прогремело 4 взрыва.

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Мэр Николаева Александр Сенкевич в 19:52 подтвердил взрывы в городе. По его словам, в Николаеве прогремело несколько взрывов.

Заметим, что воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 19:52.