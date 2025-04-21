В Николаеве взрывы: враг атаковал ракетами с моря

Из акватории Черного моря ночью 21 апреля российская армия применила ракеты. Прозвучали взрывы в Николаеве.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология атаки "Перемирие" закончилось – "Шахеды" и ракеты полетели снова: где тревога в Украине 21 апреля

Воздушная атака на Николаев 21 апреля: что известно

Воздушную тревогу в Николаевской области объявили ночью 21 апреля в 04:54. В это время в Украине во многих областях была тревога из-за атаки ударными БПЛА. Но для Николаевщины возникла и другая угроза.

Воздушные силы проинформировали о движении ракет из акватории Черного моря. Далее Николаев услышал взрывы, о чем написал городской голова Александр Сенкевич в социальных сетях.

Перед этим была информация о взрывах и работе ПВО в Киевской области, в Херсоне, в Одесской области и других регионах. На момент публикации угроза применения врагом средств воздушного нападения еще не прошла.

Заметим, массированная воздушная атака дронами и ракетами на Украину началась почти сразу после формального окончания так называемого "пасхального перемирия", которое внезапно решил объявить российский диктатор Владимир Путин. Оно якобы длилось 30 часов, но на линии фронта военные его не слишком заметили.