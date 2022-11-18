Соответствующую информацию сообщили в Министерстве внутренних дел. Ликвидировали канал сбыта пограничники, проведя оперативную закупку сбоев и боеприпасов.

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В Николаевской области мужчина продавал оружие криминалитету

Организовал уголовный бизнес житель Николаевщины, который забирал оружие из районов ведения боевых действий, оставленное оккупантами,
– говорится в сообщении.

После этого сбывал его на "черном рынке", а "клиентов" искал через знакомых. В частности, среди представителей криминалитета.

Правоохранители провели оперативную закупку огнестрельного оружия и боеприпасов, во время которой был задержан злоумышленник. По их данным:

  • мужчина хотел сбыть "покупателям" гранатомет, огнемет и 20 гранат Ф-1 за 1 800 долларов;
  • впоследствии эти деньги у него изъяли правоохранители.

Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 263 о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами,
– говорится в сообщении.

В МВД объяснили, что проводят досудебное расследование. По статье обвинения мужчине грозит 3 – 7 лет лишения свободы.


В Николаевской области задержали мужчину, который сбывал оружие на "черном рынке" / Фото МВД

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