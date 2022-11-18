Відповідну інформацію повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України. Ліквідували канал збуту прикордонники, провівши оперативну закупку зброї та боєприпасів.
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На Миколаївщині чоловік продавав зброю криміналітету
Організував кримінальний бізнес житель Миколаївщини, який забирав зброю з районів ведення бойових дій, яку залишили окупанти,
– мовиться в повідомленні.
Після цього збував її на "чорному ринку", а "клієнтів" шукав через знайомих. Зокрема, серед представників криміналітету.
Правоохоронці провели оперативну закупку вогнепальної зброї та боєприпасів, під час якої затримали зловмисника. За їхніми даними:
- чоловік хотів збути "покупцям" гранатомет, вогнемет та 20 гранат Ф-1 за 1800 доларів;
- згодом ці гроші у нього вилучили правоохоронці.
Правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому статтею 263 щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами,
– мовиться в повідомленні.
У МВС пояснили, що проводять досудове розслідування. За статтею обвинувачення, чоловіку загрожує 3 – 7 років позбавлення волі.
На Миколаївщині затримали чоловіка, який збував зброю на "чорному ринку" / Фото МВС
Коротко про контрабанду в Україні
- 13 листопада на Закарпатті в автобусі так званих "паломників" прикордонники виявили 300 ящиків сигарет. Їхня ціна – понад 6 мільйонів гривень. Автобус був повністю "упакований" сигаретами.
- Ще у травні 2022 року прикордонники на Буковині пострілами зупиняли джип контрабандистів. Порушники втекли, залишивши речі в авто. В машині були пачки з цигарками.
- У квітні СБУ на Черкащині перехопила вантажівку, яка везла "особливе замовлення" з Донецької області до Росії. У ній були комплектуючі до військового обладнання.
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