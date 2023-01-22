В Николаевской области на мине взорвалась машина, среди пострадавших – младенец
Источник:Анна Замазеева
На деоккупированных территориях до сих пор есть минная опасность из-за массовых минировок со стороны оккупантов. Вражеский боеприпас стал причиной трагедии в Николаевской области, в которой пострадали 4 человека.
Трагедия произошла возле села Любомировка Витовского района. Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
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Среди пострадавших – младенец
Глава облсовета рассказала, что на вражеской мине взорвался автомобиль, в котором находились 4 человека, среди которых младенец, в возрасте 3 недели. Все они получили ранения.
Четыре человека получили ранения, среди пострадавших – младенец 3 недели. Друзья, прошу, будьте осторожны! Минная опасность продолжается. Берегите себя и близких,
– подчеркнула Замазеева.
Впоследствии нардеп Игорь Копытин сообщил, что в автомобиле была семья – отец, мать и новорожденный ребенок и был еще один взрослый. В результате взрыва, 3 взрослых получили осколочные ранения и находятся в больнице. Младенец, по предварительной информации, не поврежден.
Как уберечь себя от вражеских мин: рекомендации Генштаба
Из-за нарушения Россией законов и обычаев ведения войны Украина является лидером в мире по площади заминированных территорий. Поэтому вопрос правил безопасности для граждан важен. Накануне представители Минобороны и Центра исследования трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ рассказали о основные правила минной безопасности.
- Будьте максимально внимательны, прежде всего на территориях, где велись боевые действия. Даже если вы вернулись в свой дом после эвакуации – там могут быть оставлены оккупантами перед отступлением "сюрпризы".
- Не приближайтесь к различным предметам, гаджетам, игрушкам, оружию или снаряжению, если вы "случайно" нашли их без владельца в нетипичном месте.
- Многие виды русских мин – кассетные и они устанавливают автоматически с помощью специальных устройств, в количестве от нескольких единиц до нескольких десятков. Если у вас появилось подозрение, что неизвестный предмет может быть взрывным устройством – рядом вероятно находятся другие источники опасности.
- Ни в коем случае не пытайтесь обезвредить взрывчатку самостоятельно. Необходимо осторожно оставить опасное место тем же путем, по которому вы пришли или приехали, обозначить местность хорошо видимым контрастным предметом и сообщить представителям ГСЧС или полицию.
- Кроме мин-ловушек и сюрпризов, замаскированных под бытовые предметы, большинство других, в частности кассетных взрывных устройств, сами по себе, по внешнему виду, не воспринимаются неподготовленным человеком как оружие или опасность. Дети вообще могут подумать, что это игрушки или детали бытовых устройств. Поэтому при малейших сомнениях соблюдайте меры безопасности и вызывайте профессионалов.