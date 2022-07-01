В сети показали ракету, которую удалось сбить украинской ПВО в Николаевской области

Правоохранители обнаружили ракету, которую утром сбили силы ПВО в Первомайском районе. Ракета упала в поле на границе с Кировоградской областью. На видео видны ее масштабы.

Утром, 1 июля, около 05:20 в Первомайском районе произошел сильный взрыв. Сработала ПВО. Тогда уже было известно, что поражённая ракета ориентировочно упала на границе с Кировоградщиной.

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Правоохранители обнаружили место падения ракеты. Впоследствии в сети обнародовали ее масштабы. Можно только представить, какие разрушения она могла нанести, если бы попала в цель.

Как выглядит ракета, которую ПВО сбила в Николаевской области: смотрите видео

1 июля по Николаевщине запустили 12 ракет

Так, 1 июля россияне в очередной раз атаковали Николаевскую область, выпустив сразу 12 ракет. По самому Николаеву было выпущено около 10 ракет. Россияне ударили по частным предприятиям. Одно из них получило серьезные разрушения, другие имеют незначительные повреждения. К счастью, жертв нет.

Утром, 1 июля, Николаев подвергся ракетным обстрелам. Информация о пострадавших и последствиях уточняется.

Оккупанты стабильно обстреливают Николаевщину: как прошли последние сутки

30 июня россияне обстреляли Корабельный район Николаева реактивными системами залпового огня "Смерч" с запрещенными кассетными снарядами. К счастью, потерпевших нет.

Во второй половине того же дня оккупанты обстреляли Ингульскую общину. Обстрелы были за пределами населенных пунктов. В результате обстрелов в некоторых населенных пунктах отсутствует свет. Никто не пострадал.

В Березнеговатской общине продолжаются обстрелы сел по линии разграничения.

В тот же день враг обстрелял кассетными боеприпасами окраину села Парутино. Потерпевших и значительных разрушений нет.

Также 30 июня были обстрелы села Засилье Первомайской общины. В результате чего произошло возгорание нежилого хозяйственного подсобного помещения.

Ночью, 1 июля, обстрелам подверглось село Лиманы Галицыновской общины. Потерпевших нет.

Сейчас около 04:30, обстрелам подверглась Широковская община.

Сегодня утром враг обстрелял село Старая Богдановка Радсадовской общины. В результате – разрушения инфраструктуры. Потерпевших нет.

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