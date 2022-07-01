Вранці, 1 липня, близько 05:20, у Первомайському районі відбувся сильний вибух. Спрацювала ППО. Тоді вже було відомо, що вражена ракета орієнтовно впала на межі з Кіровоградщиною.

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Правоохоронці знайшли місце падіння ракети. Згодом у мережі оприлюднили її масштаби. Можна лише уявити, які руйнування вона могла завдати, якби влучила в ціль.

Як виглядає ракета, яку ППО збила на Миколаївщині: дивіться відео

1 липня по Миколаївщині запустили 12 ракет

Так, 1 липня росіяни вкотре атакували Миколаївську область, випустивши одразу 12 ракет. По самому Миколаєву було випущено близько 10 ракет. Росіяни вгатили по приватних підприємствах. Одне з них зазнало серйозних руйнувань, інші мають незначні пошкодження. На щастя, жертв немає.

Вранці, 1 липня, Миколаїв зазнав ракетних обстрілів. Інформація щодо потерпілих та наслідків уточнюється.

Окупанти стабільно обстрілюють Миколаївщину: як минула остання доба

30 червня росіяни обстріляли Корабельний район Миколаєва реактивними системами залпового вогню "Смерч" з забороненими касетними снарядами. На щастя, потерпілих немає.

У другій половині того ж дня окупанти обстріляли Інгульську громаду. Обстріли були поза межами населених пунктів. Внаслідок обстрілів у деяких населених пунктах відсутнє світло. Ніхто не постраждав.

У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування.

Того ж дня ворог обстріляв касетними боєприпасами околиці села Парутине. Потерпілих та значних руйнувань немає.

Також 30 червня були обстріли села Засілля Первомайської громади. Внаслідок чого відбулося загоряння нежитлового господарського підсобного приміщення.

Вночі, 1 липня, обстрілів зазнало села Лимани Галицинівської громади. Потерпілих немає.

Нині близько 04:30, обстрілів зазнала Широківська громада.

Сьогодні вранці ворог обстріляв село Стара Богданівка Радсадівської громади. В результаті – руйнація інфраструктури. Потерпілих немає.

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