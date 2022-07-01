Вранці, 1 липня, близько 05:20, у Первомайському районі відбувся сильний вибух. Спрацювала ППО. Тоді вже було відомо, що вражена ракета орієнтовно впала на межі з Кіровоградщиною.
До теми Ворог 3 ракетами вдарив по 9-поверхівці та базах відпочинку на Одещині: все, що відомо
Правоохоронці знайшли місце падіння ракети. Згодом у мережі оприлюднили її масштаби. Можна лише уявити, які руйнування вона могла завдати, якби влучила в ціль.
Як виглядає ракета, яку ППО збила на Миколаївщині: дивіться відео
1 липня по Миколаївщині запустили 12 ракет
Так, 1 липня росіяни вкотре атакували Миколаївську область, випустивши одразу 12 ракет. По самому Миколаєву було випущено близько 10 ракет. Росіяни вгатили по приватних підприємствах. Одне з них зазнало серйозних руйнувань, інші мають незначні пошкодження. На щастя, жертв немає.
Вранці, 1 липня, Миколаїв зазнав ракетних обстрілів. Інформація щодо потерпілих та наслідків уточнюється.
Окупанти стабільно обстрілюють Миколаївщину: як минула остання доба
- 30 червня росіяни обстріляли Корабельний район Миколаєва реактивними системами залпового вогню "Смерч" з забороненими касетними снарядами. На щастя, потерпілих немає.
- У другій половині того ж дня окупанти обстріляли Інгульську громаду. Обстріли були поза межами населених пунктів. Внаслідок обстрілів у деяких населених пунктах відсутнє світло. Ніхто не постраждав.
- У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування.
- Того ж дня ворог обстріляв касетними боєприпасами околиці села Парутине. Потерпілих та значних руйнувань немає.
- Також 30 червня були обстріли села Засілля Первомайської громади. Внаслідок чого відбулося загоряння нежитлового господарського підсобного приміщення.
- Вночі, 1 липня, обстрілів зазнало села Лимани Галицинівської громади. Потерпілих немає.
- Нині близько 04:30, обстрілів зазнала Широківська громада.
- Сьогодні вранці ворог обстріляв село Стара Богданівка Радсадівської громади. В результаті – руйнація інфраструктури. Потерпілих немає.
До теми – деталі сильного обстрілу Миколаєва: дивіться відео