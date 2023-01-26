На Николаевщине сообщают о взрывах: есть первые сбитые ракеты оккупантов

Российские военные с утра 26 января начали очередную массированную атаку против Украины. Звуки взрывов при воздушной тревоге слышали в Николаевской области.

Около 8:25 появилась информация о взрывах в Николаевской области, пишет 24 Канал. Сообщалось, что в Николаевской области работает ПВО.

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Сообщают о первых сбитых ракетах россиян

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в 8:27 сообщил, что есть первые сбитые ракеты, выпущенные россиянами. Кроме того, на Юге работает ПВО и авиация.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в 8:16 сообщил, что российские ракеты залетели на территорию Украины. "Минимум 2 к северо-западу через Николаевскую область", – писал он.

В 8:29 Виталий Ким проинформировал еще о 3 ракетах, которые залетели в воздушное пространство Украины.

Что известно о массированной ракетной атаке со стороны России