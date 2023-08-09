Акула напала на 65-летнюю Татьяну Колтунюк – уроженку Одессы – когда женщина купалась на пляже Роквей Бич. Подобных трагических инцидентов там не случалось еще с 50-х годов прошлого столетия.

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Женщина принялась звать на помощь. Ее крик услышали спасатели. К счастью, они успели спасти Татьяну. Пока женщина находится в критическом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы спасти ее.

Мы надеемся на полное выздоровление. Хотя это было страшное событие, мы хотим напомнить ньюйоркцам, что укусы акул в Роквее встречаются крайне редко.

– заявили в Нью-Йорке.

Группа дельфинов спасла туриста

В Египте акула-мако напала на мужчину. Она укусила пострадавшего 5 раз подряд. Он начал быстро терять кровь. Мужчина признается, что уже попрощался с жизнью. К счастью, на помощь прибыли дельфины. Именно они вынудили акулу-мако отступить. Впоследствии мужчину вытащили из воды спасатели. Его удалось спасти. Теперь чудом спасенный благодарен дельфинам.