Акула напала на 65-річну Тетяну Колтунюк, – уродженку Одеси – коли жінка купалася на пляжі Роквей Біч. Схожих трагічних інцидентів там не траплялося ще з 50-х років минулого століття.

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Жінка почала кликати на допомогу. Її крик почули рятувальники. На щастя, вони встигли врятувати Тетяну. Наразі жінка перебуває у критичному стані. Медики роблять усе можливе, аби її врятувати.

Ми сподіваємося на повне одужання цієї плавчині. Хоча це була страшна подія, ми хочемо нагадати ньюйоркцям, що укуси акул у Роквеї трапляються вкрай рідко,

– заявили у Нью-Йорку.

Група дельфінів врятувала туриста

У Єгипті акула-мако напала на чоловіка. Вона вкусила постраждалого 5 разів поспіль. Він почав стрімко втрачати кров. Чоловік зізнається, що вже попрощався з життям. На щастя, на допомогу прибули дельфіни. Саме вони змусили акулу-мако відступити. Згодом чоловіка витягнули з води рятувальники. Його вдалося врятувати. Тепер дивом врятований вдячний дельфінам за порятунок.