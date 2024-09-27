В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа: основные заявления
Владимир Зеленский находится с визитом в Соединенных Штатах Америки. Он уже провел ряд важных встреч и проведет еще одну.
В Нью-Йорке началась встреча президента Украины и кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Она происходит на фоне скандальных заявлений Трампа относительно Владимира Зеленского и хода войны в Украине.
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Встреча началась
В Нью-Йорке стартовала встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Они обсудят много важных вопросов.
Известно, что украинский лидер задержался в США еще на один день для этой встречи. Также ранее Трамп опубликовал письмо, которого ему адресовал Зеленский. Президент отметил, что все в Украине хотят завершения войны справедливым миром, одновременно осознают, что этого достичь без США невозможно.
Отдельно Зеленский отметил, что "всегда с большим уважением относится ко всему, что связано с Трампом". Он подчеркнул важность личного контакта и стопроцентного взаимопонимания.
Перед этим Трамп раскритиковал Зеленского за то, что он не хочет идти на уступки России и отдавать ей территории.
Что обсуждали на встрече
Трамп назвал Зеленского "куском стали", вспомнив о телефонном разговоре с ним летом 2019 года Тогда Трамп столкнулся с угрозой импичмента. Его обвинили в давлении на украинского президента. Зеленский сказал, что только американцы решают, кто станет следующим президентом США, но уже сейчас важно обсудить совместные шаги после ноября, когда пройдут выборы. "Поэтому я решил встретиться с обоими кандидатами", – сказал он. Трамп сказал, что будет пытаться работать с "обеими сторонами", чтобы урегулировать конфликт. "Эта страна проходит сквозь ад... Я никогда не видел ничего подобного на эту ужасную ситуацию", – отметил он. Зеленский сказал Трампу, что думает, что они имеют общее видение, что война в Украине должна остановиться, а Путин не может победить. Украина должна победить и я хочу обсудить с вами подробно наш план, Дональд Трамп снова выразил убеждение, что смог бы быстро закончить войну в Украине, если его изберут. Он отметил, что у него хорошие отношения с Зеленским и с Путиным. Он также считает, что все выиграют от быстрого окончания. Владимир Зеленский на это ответил, что надеется, что с ним отношения все же лучше чем с Путиным. Дональд Трамп сказал, что Владимир Зеленский сейчас проходит нешуточные испытания. Мы обсудим это и посмотрим, к чему мы сможем прийти,
Трамп положительно отозвался о Зеленском
Зеленский об общем видении войны
– объяснил президент.
Трамп об окончании войны
Зеленский проходит испытание
– подчеркнул кандидат в президенты США.
Трамп назвал Зеленского "куском стали", вспомнив о телефонном разговоре с ним летом 2019 года
Тогда Трамп столкнулся с угрозой импичмента. Его обвинили в давлении на украинского президента.
Зеленский сказал, что только американцы решают, кто станет следующим президентом США, но уже сейчас важно обсудить совместные шаги после ноября, когда пройдут выборы. "Поэтому я решил встретиться с обоими кандидатами", – сказал он.
Трамп сказал, что будет пытаться работать с "обеими сторонами", чтобы урегулировать конфликт. "Эта страна проходит сквозь ад... Я никогда не видел ничего подобного на эту ужасную ситуацию", – отметил он.
Зеленский сказал Трампу, что думает, что они имеют общее видение, что война в Украине должна остановиться, а Путин не может победить.
Украина должна победить и я хочу обсудить с вами подробно наш план,
Дональд Трамп снова выразил убеждение, что смог бы быстро закончить войну в Украине, если его изберут.
Он отметил, что у него хорошие отношения с Зеленским и с Путиным. Он также считает, что все выиграют от быстрого окончания.
Владимир Зеленский на это ответил, что надеется, что с ним отношения все же лучше чем с Путиным.
Дональд Трамп сказал, что Владимир Зеленский сейчас проходит нешуточные испытания.
Мы обсудим это и посмотрим, к чему мы сможем прийти,