В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа: основные заявления

Владимир Зеленский находится с визитом в Соединенных Штатах Америки. Он уже провел ряд важных встреч и проведет еще одну.

В Нью-Йорке началась встреча президента Украины и кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Она происходит на фоне скандальных заявлений Трампа относительно Владимира Зеленского и хода войны в Украине.

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Встреча началась

В Нью-Йорке стартовала встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Они обсудят много важных вопросов.

Известно, что украинский лидер задержался в США еще на один день для этой встречи. Также ранее Трамп опубликовал письмо, которого ему адресовал Зеленский. Президент отметил, что все в Украине хотят завершения войны справедливым миром, одновременно осознают, что этого достичь без США невозможно.

Отдельно Зеленский отметил, что "всегда с большим уважением относится ко всему, что связано с Трампом". Он подчеркнул важность личного контакта и стопроцентного взаимопонимания.

Перед этим Трамп раскритиковал Зеленского за то, что он не хочет идти на уступки России и отдавать ей территории.

Что обсуждали на встрече