У Нью-Йорку розпочалась зустріч президента України та кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа. Вона відбувається на тлі скандальних заяв Трампа стосовно Володимира Зеленського та перебігу війни в Україні.
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Зустріч розпочалась
У Нью-Йорку стартувала зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Вони обговорять багато важливих питань.
Відомо, що український лідер затримався у США ще на один день для цієї зустрічі. Також раніше Трамп опублікував листа, якого йому адресував Зеленський. Президент зазначив, що всі в Україні хочуть завершення війни справедливим миром, водночас усвідомлюють, що цього досягти без США неможливо.
Окремо Зеленський наголосив, що "завжди з великою повагою ставиться до всього, що пов'язано з Трампом". Він підкреслив важливість особистого контакту і стовідсоткового взаєморозуміння.
Перед цим Трамп розкритикував Зеленського за те, що він не хоче йти на поступки Росії та віддавати їй території.
Що обговорювали на зустрічі
Трамп про закінчення війни
Дональд Трамп знову висловив переконання, що зміг би швидко закінчити війну в Україні, якщо його оберуть.
Він наголосив, що у нього хороші стосунки із Зеленським та з Путіним. Він також вважає, що всі виграють від швидкого закінчення.
Володимир Зеленський на це відповів, що сподівається, що з ним стосунки все ж кращі ніж з Путіним].
Зеленський проходить випробування
Дональд Трамп сказав, що Володимир Зеленський зараз проходить неабиякі випробування.
Ми обговоримо це і подивимося, до чого ми зможемо прийти,
– наголосив кандидат в президенти США.