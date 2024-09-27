У Нью-Йорку розпочалась зустріч президента України та кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа. Вона відбувається на тлі скандальних заяв Трампа стосовно Володимира Зеленського та перебігу війни в Україні.

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Зустріч розпочалась

У Нью-Йорку стартувала зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Вони обговорять багато важливих питань.

Відомо, що український лідер затримався у США ще на один день для цієї зустрічі. Також раніше Трамп опублікував листа, якого йому адресував Зеленський. Президент зазначив, що всі в Україні хочуть завершення війни справедливим миром, водночас усвідомлюють, що цього досягти без США неможливо.

Окремо Зеленський наголосив, що "завжди з великою повагою ставиться до всього, що пов'язано з Трампом". Він підкреслив важливість особистого контакту і стовідсоткового взаєморозуміння.

Перед цим Трамп розкритикував Зеленського за те, що він не хоче йти на поступки Росії та віддавати їй території.

Що обговорювали на зустрічі

17:27, 27 вересня Трамп про закінчення війни Дональд Трамп знову висловив переконання, що зміг би швидко закінчити війну в Україні, якщо його оберуть. Він наголосив, що у нього хороші стосунки із Зеленським та з Путіним. Він також вважає, що всі виграють від швидкого закінчення. Володимир Зеленський на це відповів, що сподівається, що з ним стосунки все ж кращі ніж з Путіним].