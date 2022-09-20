Ночью в Мариуполе прогремел сильный взрыв: местный подорвался на снаряде

Во временно оккупированном Мариуполе мужчина в темноте наступил на снаряд. По словам движения сопротивления, местный скончался на месте.

Инцидент произошел в ночь на 20 сентября. Мариупольцы сообщают, что в темноте мужчина не увидел снаряд и подорвался на нем.

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Жители Мариуполя сообщили детали несчастного случая

Говорят, что взрыв был сильный. Об этом свидетельствует и то, что в некоторых квартирах от ударной волны вылетело стекло в окнах.



От взрыва в квартирах вылетели стекла/ Фото из телеграм-канала TV-7 Мариуполь

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Актуальная информация о ситуации в Мариуполе

Местные партизаны продолжают сообщать захватчикам, что им здесь не рады. Буква "Ї" стала символом сопротивления городу.

Представители оккупационной администрации продолжают репрессировать непокорных. Захватчики завезли в город группы "кадыровцев", чтобы усилить "фильтрационные" мероприятия над украинцами.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что город снова страдает от сильного гуманитарного кризиса. Очень большие проблемы с хлебом и топливом.

18 сентября жители Мариуполя, как правило, отмечали День города. В этом году ВСУ поздравили несокрушимый Мариуполь и сказали, что идут к нему.

Оккупанты в Мариуполе начинают паниковать. Их пугает успех контрнаступления ВСУ. Захватчики готовятся защищать свои позиции.

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