Ночью в Мариуполе прогремел сильный взрыв: местный подорвался на снаряде

20 сентября 2022 , 16:59
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Источник:

TV-7 Мариуполь

Во временно оккупированном Мариуполе мужчина в темноте наступил на снаряд. По словам движения сопротивления, местный скончался на месте.

Инцидент произошел в ночь на 20 сентября. Мариупольцы сообщают, что в темноте мужчина не увидел снаряд и подорвался на нем.

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Жители Мариуполя сообщили детали несчастного случая

Говорят, что взрыв был сильный. Об этом свидетельствует и то, что в некоторых квартирах от ударной волны вылетело стекло в окнах.


От взрыва в квартирах вылетели стекла/ Фото из телеграм-канала TV-7 Мариуполь

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Автор: Лілія Траспетрихіна