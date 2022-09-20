Інцидент стався в ніч на 20 вересня. Маріупольці повідомляють, що у темряві чоловік не побачив снаряд і підірвався на ньому.

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Жителі Маріуполя повідомили деталі нещасного випадку

Кажуть, що вибух був сильним. Про це свідчить й те, що у деяких квартирах від ударної хвилі повилітало скло у вікнах.



Від вибуху у квартирах вилетіли вікна / Фото з телеграм-каналу TV-7 Маріуполь

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Актуальна інформація про ситуацію в Маріуполі

Місцеві партизани продовжують повідомляти загарбникам, що їм тут не раді. Літера "Ї" стала символом спротиву міста.

Представники окупаційної адміністрації продовжують репресувати непокірних. Загарбники завезли до міста групи "кадирівців", щоб посилити "фільтраційні" заходи над українцями.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що місто знову страждає від сильної гуманітарної кризи. Дуже великі проблеми з хлібом та паливом.

18 вересня жителі Маріуполя зазвичай відзначали День міста. Цього року ЗСУ привітали незламний Маріуполь та сказали, що йдуть до нього.

Окупанти в Маріуполі починають панікувати. Їх лякає успіх контрнаступу ЗСУ. Загарбники готуються обороняти свої позиції.

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