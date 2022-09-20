Інцидент стався в ніч на 20 вересня. Маріупольці повідомляють, що у темряві чоловік не побачив снаряд і підірвався на ньому.
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Жителі Маріуполя повідомили деталі нещасного випадку
Кажуть, що вибух був сильним. Про це свідчить й те, що у деяких квартирах від ударної хвилі повилітало скло у вікнах.
Від вибуху у квартирах вилетіли вікна / Фото з телеграм-каналу TV-7 Маріуполь
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Актуальна інформація про ситуацію в Маріуполі
- Місцеві партизани продовжують повідомляти загарбникам, що їм тут не раді. Літера "Ї" стала символом спротиву міста.
- Представники окупаційної адміністрації продовжують репресувати непокірних. Загарбники завезли до міста групи "кадирівців", щоб посилити "фільтраційні" заходи над українцями.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що місто знову страждає від сильної гуманітарної кризи. Дуже великі проблеми з хлібом та паливом.
- 18 вересня жителі Маріуполя зазвичай відзначали День міста. Цього року ЗСУ привітали незламний Маріуполь та сказали, що йдуть до нього.
- Окупанти в Маріуполі починають панікувати. Їх лякає успіх контрнаступу ЗСУ. Загарбники готуються обороняти свої позиції.
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