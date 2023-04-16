В ночь Пасхи россияне массированно атаковали Запорожскую область: пострадала церковь

Оккупанты ударили по Запорожской области в ночь на 16 апреля. В областной военной администрации объяснили, что враг совершил массированную атаку.

О последствиях вражеских ударов около 4:25 сообщили на официальном телеграмм-канале ОВА. "Враг продолжает атаковать область, берегите себя и своих близких", – отметили там.

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Ничего святого: в результате атаки пострадала церковь

Возглавляющий ОВА Юрий Малашко подчеркнул, что для захватчиков не существует ничего святого. Ведь очередная их циничная атака происходила в ночь на Пасху.

В Камышевасе, расположенном примерно в 40 километрах от Запорожья, пострадала местная церковь. К счастью, службу там в тот момент не проводили. "Разрушения подверглись и зданию рядом", - добавил чиновник.

Обратите внимание! Воздушную тревогу в Запорожье объявили около 2:30. После этого в сети сообщили о нескольких взрывах. И хотя в 3:45 опасность прошла, уже через 15 минут сирены зазвучали снова. После этого отбой был объявлен уже в 4:24.

Предыдущие удары по Запорожской области

Ночью против 14 апреля оккупанты попали по территории критической инфраструктуры под Запорожьем. Жертв или пострадавших не было.

Ранее россияне ударили с воздуха по Орехову. Местного 56-летнего мужчину от смерти чудом спасли прибывшие на место происшествия правоохранители.

Что происходит на оккупированном Запорожье

Недавно в ожидании контрнаступления наших воинов россияне вырыли огромный окоп. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что начинается он у Мелитополя и простирается на более чем 70 километров. В ВСУ уже отреагировали на такие "усердные" действия врага. Там пошутили, мол, хоть в чем-то оккупантам наконец-то "светит рекорд и победа".

Как рассказали в британской разведке, российские захватчики создали 3 уровня обороны на Запорожье. Впрочем, в Лондоне убеждены, что толку от них много не будет. Все из-за отсутствия достаточного количества военных и поддержки артиллерии.

В начале апреля Зеленский образовал в Запорожье 19 военных администраций. Большинство населенных пунктов области, о которых говорится в указах, находятся под российской оккупацией.