В Норвегии началась встреча Зеленского с посланниками Трампа

В норвежской столице стартовали переговоры украинской и американской делегаций. Они посвящены поиску путей для завершения войны России в Украине.

24 Канал рассказывает все, что известно о переговорах в Осло.

Что известно о переговорах делегаций Украины и США?

Ожидается, что стороны обсудят, как завершить войну и обеспечить продолжительный мир.

Одной из главных тем станут гарантии безопасности Украины.

Согласованные предложения будут использованы для дальнейших переговоров с Россией.

После встречи с Зеленским спецпредставитель Трампа Стив Виткофф отправится на переговоры с Владимиром Путиным, которому представит наработанные предложения.

Зеленский вместе с коллегами заходит в кабинет переговоров: смотрите видео

Как пишет The New York Times, в Осло Вашингтон может давить на Киев, чтобы тот согласился на уступки России по Донбассу.

Кто участвует в переговорах в Осло?

Кроме Виткоффа, к встрече от США присоединится и Джаред Кушнер, правда дистанционно. Сообщается, что зять Трампа заболел гриппом.

В украинскую делегацию во главе Зеленского входят руководитель ОП Кирилл Буданов, его заместители Кислица и Палиса, глава СНБО Рустем Умеров, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

ЕС будет представлять Бьорн Зайберт, глава кабинета Урсули фон дер Ляен, а НАТО – Мейер-Миннеманн, заместитель руководителя аппарата Офиса Генсекретаря Альянса.

Также во встрече примут участие премьер-министр Норвегии Стере и президент Финляндии Стубб.