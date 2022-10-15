Запускал беспилотник: в Норвегии россиянина задержали по подозрению в шпионаже

Граждане России являются не только проблемой для Украины, но и для других государств цивилизованного мира. В Норвегии подозревают мужчину, который запускал дрон и мог быть шпионом Кремля.

Полиция Норвегии 14 октября задержала россиянина, запускавшего беспилотник на территории скандинавского государства. Вероятно, мужчина мог быть агентом России.

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Задержание россиянина в Норвегии

Гражданина государства-террориста арестовали в аэропорту арктического города Тромсе. Силовики изъяли у него множество оборудования, которым он фотографировал местность. В частности, дрон и несколько карт памяти.

Среди изъятых материалов, которые мы просмотрели, мы видели фотографии из аэропорта Киркенеса и фотографии вертолета Bell сил обороны,

– отметил прокурор полиции Джейкоб Берг.

Известно, что мужчине 51 год. Он сам признался, что управлял беспилотником в Норвегии. Также россиянин рассказал силовым службам, что въехал в Норвегию через северный пограничный пункт Стурскуг в четверг, 13 октября, и направлялся в арктический архипелаг Шпицберген.

Полиция требует от суда задержать гражданина государства-оккупанта на четыре недели.

Норвегия ужесточает меры безопасности

Санкции запрещают российским компаниям или гражданам эксплуатировать летающие объекты на территории Норвегии.

Как сообщают властные структуры Норвегии, это уже второй за неделю арест запускавшего дроны российского гражданина. Еще один мужчина был задержан также на пограничном переходе Стурскуг.

Кроме того, в Норвегии повышают уровень бдительности. Ряд наблюдений свидетельствует, что дроны запускают вблизи нефтегазовой инфраструктуры. Это можно связать с взрывом 26 сентября на газопроводе Северный поток-2 в Балтийском море.

Что произошло 26 сентября в Балтийском море

В ночь на 26 сентября произошел взрыв на газопроводе Северный поток-2. В Офисе Президента сразу же назвали этот инцидент актом терроризма. По мнению Михаила Подоляка, Кремль хочет вызвать панику перед зимой.

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В России сразу эту катастрофу окрестили диверсией. По словам Дмитрия Пескова, Россия была чрезвычайно обеспокоена тем, что произошло.

Обратите внимание – что известно о повреждениях на Северном потоке: смотрите видео