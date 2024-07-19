В "Новой почте" произошел сбой
19 июля 2024, 09:15Читати новину українською
Источник:"Новая почта"
Утром 19 июля в "Новой почте" произошел сбой в работе системы обслуживания клиентов.
Об этом сообщили в компании в 09:09. Также назвали причину сбоя.
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Что известно о сбое в работе "Новой почты"
В компании сообщили, что в связи с некоторыми программными обновлениями произошел технический сбой в работе системы по обслуживанию клиентов. Причины уже выяснены.
Работа будет восстановлена в ближайшее время. Как только поднимемся – обязательно проинформируем,
– отметили в "Новой почте".
Почтоматы “Новой почты” работают без света
- Кстати, ранее в компании сообщили, что посылки из почтоматов можно забрать даже без света. Ведь они работают бесперебойно.
- В частности, в домах почтоматы работают на специальных батареях. Поэтому отключения для них не страшны. Между тем уличные – как от электросети, так и от аккумуляторов.
- Единственное, что нужно знать заранее относительно их работы, – без загруженных данных в приложении "Новой почты" не обойтись.