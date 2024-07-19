В "Новой почте" произошел сбой

19 июля 2024, 09:15
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Источник:

"Новая почта"

Утром 19 июля в "Новой почте" произошел сбой в работе системы обслуживания клиентов.

Об этом сообщили в компании в 09:09. Также назвали причину сбоя.

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Что известно о сбое в работе "Новой почты"

В компании сообщили, что в связи с некоторыми программными обновлениями произошел технический сбой в работе системы по обслуживанию клиентов. Причины уже выяснены.

Работа будет восстановлена в ближайшее время. Как только поднимемся – обязательно проинформируем,
– отметили в "Новой почте".

В "Новой почте" произошел сбой / Фото из соцсетей компании

Почтоматы “Новой почты” работают без света

  • Кстати, ранее в компании сообщили, что посылки из почтоматов можно забрать даже без света. Ведь они работают бесперебойно.
  • В частности, в домах почтоматы работают на специальных батареях. Поэтому отключения для них не страшны. Между тем уличные – как от электросети, так и от аккумуляторов.
  • Единственное, что нужно знать заранее относительно их работы, – без загруженных данных в приложении "Новой почты" не обойтись.

Автор: Юлія Муріна