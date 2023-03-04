У берегов Новой Зеландии зафиксировали мощное землетрясение

В субботу, 4 марта, произошло землетрясение магнитудой 6,9 в районе островов Кермадек вблизи Новой Зеландии. Подземные толчки зафиксировали на глубине 152 километра.

Об этом заявила Геологическая служба США (USGS). Европейский средиземноморский сейсмологический центр ранее оценил магнитуду толчков в 6,6 балла, а глубину – в 183 километра.

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Второе землетрясение за месяц

Предупреждение о цунами после землетрясения не было объявлено.

Это уже второе землетрясение в Новой Зеландии за последний месяц. 15 февраля сообщалось, что произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. Толчки ощутили возле Веллингтона.

Местные жители рассказали, что толчки были "масштабными и страшными".

Землетрясение произошло примерно в 50 километрах северо-западнее Парапараума на глубине 48 километров. Более 60 тысяч человек на Северном и Южном островах сообщили, что почувствовали толчки, в том числе в Окленде и Крайстчерче.

Впоследствии в 45 километрах юго-западнее Таумаруну и на глубине 78 километров произошло землетрясение магнитудой 4,0.

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