У берегов Новой Зеландии зафиксировали мощное землетрясение
Источник:Reuters
В субботу, 4 марта, произошло землетрясение магнитудой 6,9 в районе островов Кермадек вблизи Новой Зеландии. Подземные толчки зафиксировали на глубине 152 километра.
Об этом заявила Геологическая служба США (USGS). Европейский средиземноморский сейсмологический центр ранее оценил магнитуду толчков в 6,6 балла, а глубину – в 183 километра.
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Второе землетрясение за месяц
Предупреждение о цунами после землетрясения не было объявлено.
Это уже второе землетрясение в Новой Зеландии за последний месяц. 15 февраля сообщалось, что произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. Толчки ощутили возле Веллингтона.
Местные жители рассказали, что толчки были "масштабными и страшными".
Землетрясение произошло примерно в 50 километрах северо-западнее Парапараума на глубине 48 километров. Более 60 тысяч человек на Северном и Южном островах сообщили, что почувствовали толчки, в том числе в Окленде и Крайстчерче.
Впоследствии в 45 километрах юго-западнее Таумаруну и на глубине 78 километров произошло землетрясение магнитудой 4,0.
Землетрясения в Турции
- 27 февраля в турецкой провинции Малатья произошло новое землетрясение магнитудой 5,6. Известно, что один человек погиб, а 69 получили ранения.
- В провинции Коньи 24 февраля было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3.
- 23 февраля в Турции произошло землетрясение в одном из наиболее пострадавших от предыдущих землетрясений регионов в Хатае. Его почувствовали прилегающие к Хатаю провинции.
- Кроме этого, 6 февраля на Юге Турции произошли мощные землетрясения, самые сильные из которых были магнитудой 7,8. Это привело к серьезным разрушениям и множеству жертв.
- Турецкий город Нурдагы в провинции Газиантеп полностью снесут и отстроят заново.