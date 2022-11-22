Черноморский флот России становится уязвимым, – британская разведка об атаке на нефтяной терминал

Атака на нефтяной терминал в Новороссийске показала, что Россия теряет влияние и мощности в море. Британские разведчики оценили угрозы, которые возникли для Черноморского флота вражеского государства.

Кремль не только терпит поражение непосредственно на линии фронта – то есть на суше, а также имеет немалые проблемы в Черном море. В субботу, 18 ноября, СМИ сообщили об атаке на нефтяной терминал на юге России.

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Украина подрывает влияние России на воде

Самое главное в инциденте, произошедшем 18 ноября, является то, что рядом с нефтяным терминалом расположена большая база Черноморского флота России. То есть вражеское государство рисковало потерять немалые мощности.

Также в Минобороны Великобритании отмечают, что российскому морскому командованию пришлось перенести немало операций на подлодках. Случилось это благодаря тому, что украинские военные летом атаковали базу в оккупированном Севастополе.

Российское командование, вероятно, обеспокоено из-за угроз, что существуют для флотилии десантных кораблей в Новороссийске. Эти суда – достаточно уязвимы,

– констатировали в Лондоне.

Кроме того, там убеждены, что Черноморский флот важен в поставке военных сил на войну против Украины. В частности, его роль выросла после атаки на Керченский мост в октябре.

Что такое Черноморский флот Это часть военно-морских сил России, расположенная в Черном море. Кроме того, корабли имеют выход в Средиземное море. База дислокации флота расположена в Севастополе и с 2019 года ею руководит Игорь Осипов. Вторая по значимости военно-морская база флота расположена как раз в Новороссийске.

Источник: Википедия

Подробности инцидента в Новосибирске пока неизвестны, однако британские разведки подчеркнули, что любая способность Украины проявлять или хотя бы намекать на свою мощь и силу является настоящим вызовом и ударом по имиджу России.

Напомним, недавно появилась информация, что Черноморский флот в конце октября перестал патрулировать побережье Севастополя. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

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